وكيل الأزهر: تعاون مع الجامعة العربية لنشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل

كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر عن أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها غدًا الأربعاء بين مشيخة الأزهر وجامعة الدول العربية لترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الحوار والتواصل الحضاري ونشر قيم التسامح والإسلام الوسطي المعتدل في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف الدكتور شومان، في تصريح الثلاثاء، أن المذكرة تدعم توجه الجانبين للعمل سويا للتصدي للمحاولات المستهدفة الإساءة للإسلام، ووضع رؤية استراتيجية مشتركة للتعامل مع هذه الحملات الرامية لتشويه الإسلام وقيمه السمحة، وذلك بما يسهم في تقديم الصورة الصحيحة حول الحضارة العربية الإسلامية.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن تنسيق الجهود المشتركة في مجال تصحيح صورة العرب والمسلمين في وسائل الإعلام العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.