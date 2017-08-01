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وزير التعليم: لن يتم إضافة مادتي الرسم والحاسب الآلي للمجموع

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم: لن يتم إضافة مادتي الرسم والحاسب الآلي للمجموع

04:27 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

وزير التعليم: لن يتم إضافة مادتي الرسم والحاسب الآلي للمجموع

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مادتي الحاسب الآلي والرسم، مهمة جدا، لكن الوزارة لن تستطيع تقديمها للطلاب بشكل مناسب خلال الفترة الحالية، لذا تقرر اعتبارها مادتي نجاح وسقوط، ولن يتم إضافتها للمجموع اعتبارا من العام المقبل.

وأوضح الوزير أن هذا القرار ساري حتى تحسين المنظومة.

يأتي هذا استجابة لمطالب أولياء الأمور.

وقال شوقي، إنه لا استثناء في قرارات الوزارة إلا بشرط قهري قائلاً: "مفيش خيار وفاقوس".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التربية، الثلاثاء، للإعلان عن مقترح نظام التعليم الجديد، ومشروع المعلمون أولاً، وبنك المعرفة المصري.

وأشار إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع بعض البنوك لإجراء تطوير على بعض المدارس، كما أنه سيتم بناء مجمع مدارس نموذجي لتطبيق منهج جديد .

ولفت الوزير إلى أنه منذ يومين، تم الانتهاء من مبادرة الرئيس عبد الفتاح الخاصة بالطلاب المتفوقين في العلوم و الرياضيات، وتم اختيار 30 طالب من كل إدارة تعليمية وأصبح العدد 7500 طالب، تم تصفيتهم لـ10% من هذا الرقم من خلال الفنية العسكرية إلى 100 طالب.

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