أخيرًا.. «نيسان» تكشف عن تصميم «ليف» الجديدة (صور)

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كشفت شركة "نيسان" اليابانية، عن الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية الأشهر "ليف"، وذلك قبل شهر تقريبًا من عرض السيارة بشكل رسمي للجمهور.

وبحسب موقع "جرين كار ريبورت"، فإن الشركة اليابانية التي كشفت عن العديد من المزايا الخاصة بالسيارة الكهربائية، أعلنت عن التصميم النهائي لها دون غطاء تمويهي لأول مرة منذ الإعلان عن الجيل الثاني لـ"ليف".

وعرضت السيارة الكهربائية التي من المنتظر أن تصدر بشكل رسمي في 6 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الخطة التسويقية للشركة اليابانية قبل شهر كامل من حفل الإعلان الرسمي عن السيارة.