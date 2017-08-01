تركيا تصدّق على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي مع قطر

أنقرة - (د ب أ):

صدّقت تركيا اليوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم مع قطر لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وبحسب مذكرة التفاهم التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية اليوم، سيشمل هذا التعاون تبادل الخبرات التقنية ونتائج الأبحاث العلمية في هذين القطاعين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الجانبين سيعقدان ندوات ومؤتمرات واجتماعات تتناول سبل تطوير القطاعين، بجانب العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بين المؤسسات والشركات الخاصة المعنية في مجال التسويق الزراعي.

وبموجب مذكرة التفاهم أيضا، يتعاون الطرفان في مشاريع مشتركة في مجال الري وحماية النباتات وإقامة المختبرات البيطرية.

كما سيتم تأسيس لجنة توجيهية زراعية مشتركة لمراقبة سير التعاون وتقييمه، وستعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كلا البلدين.

وكانت تركيا سارعت إلى توريد المواد الغذائية لقطر بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة في يونيو الماضي.

وكان البرلمان التركي صادق في يونيو على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر.

وكان يجري الإعداد لهذا المشروع منذ فترة طويلة، لكن تم اتخاذه على عجل بعد أيام من إعلان الدول الأربعة مقاطعتها.

وكانت الدول الأربعة قدمت قائمة مطالب إلى الدوحة لاستعادة العلاقات معها، من بينها سحب القوات التركية من قطر، إلا أن هذه الدول أعلنت لاحقا أن الرد القطري على المطالب كان سلبيا.