أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا تصدّق على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي مع قطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تركيا تصدّق على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي مع قطر

04:21 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

تركيا تصدّق على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي مع قطر

التعاون الزراعي تركيا مع قطر

أنقرة - (د ب أ):

صدّقت تركيا اليوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم مع قطر لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وبحسب مذكرة التفاهم التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية اليوم، سيشمل هذا التعاون تبادل الخبرات التقنية ونتائج الأبحاث العلمية في هذين القطاعين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الجانبين سيعقدان ندوات ومؤتمرات واجتماعات تتناول سبل تطوير القطاعين، بجانب العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بين المؤسسات والشركات الخاصة المعنية في مجال التسويق الزراعي.

وبموجب مذكرة التفاهم أيضا، يتعاون الطرفان في مشاريع مشتركة في مجال الري وحماية النباتات وإقامة المختبرات البيطرية.

كما سيتم تأسيس لجنة توجيهية زراعية مشتركة لمراقبة سير التعاون وتقييمه، وستعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كلا البلدين.

وكانت تركيا سارعت إلى توريد المواد الغذائية لقطر بعد إعلان والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة في يونيو الماضي.

وكان البرلمان التركي صادق في يونيو على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر.

وكان يجري الإعداد لهذا المشروع منذ فترة طويلة، لكن تم اتخاذه على عجل بعد أيام من إعلان الدول الأربعة مقاطعتها.

وكانت الدول الأربعة قدمت قائمة مطالب إلى الدوحة لاستعادة العلاقات معها، من بينها سحب القوات التركية من قطر، إلا أن هذه الدول أعلنت لاحقا أن الرد القطري على المطالب كان سلبيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس مجلس الأمة الكويتي: نأمل في رأب الصدع الموجود في الجدار الخليجي

    أخبار

  • تركيا تندد بتصريحات الموفد الأمريكي لدى التحالف ضد تنظيم داعش

    أخبار

  • بدء محاكمة مئات الأشخاص في تركيا لمواجهتهم اتهامات تتعلق بقيادة محاولة

    أخبار

  • قرقاش : استراتيجية قطر في التعامل مع الأزمة محكوم عليها بالفشل

    أخبار

إعلان

697b5ff8b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة