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تركيا تندد بتصريحات الموفد الأمريكي لدى التحالف ضد تنظيم داعش

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مصراوي Masrawy

تركيا تندد بتصريحات الموفد الأمريكي لدى التحالف ضد تنظيم داعش

02:46 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

تركيا تندد بتصريحات الموفد الأمريكي لدى التحالف ضد تنظيم داعش

تركيا تندد بتصريحات الموفد الأميركي لدى التحالف ضد

أنقرة – (أ ف ب):

نددت تركيا الثلاثاء، بتصريحات الموفد الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لمّح إلى احتمال أن تكون أنقرة أفسحت مجالا لتشكل معقلا لتنظيم القاعدة بالقرب من الحدود مع سوريا.

وكان الموفد الأمريكي بريت ماكغورك قد لمّح في خطاب ألقاه الخميس في معهد الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن أنشطة تركيا سمحت بطريقة غير مباشرة لفصائل مرتبطة بالقاعدة، مثل "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) بالسيطرة على محافظة إدلب في شمال سوريا.

وقال ماكغورك "تشكل إدلب مشكلة كبيرة اليوم. فهي معقل للقاعدة قريب جدا من الحدود مع سوريا. وهي مسألة سنناقشها حتما مع الأتراك".

واستنكر ابراهيم كالن الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة هذه التصريحات الثلاثاء، واصفا إياها بغير المقبولة.

وأكد في مقابلة تلفزيونية أن "تلميحا من هذ القبيل يربط بين تركيا وهذه المنظمة الإرهابية في إدلب غير مقبول".

وأضاف أن تصريحات المسؤول الأمريكي لم تأتِ "بنية حسنة".

احتجت وزارة الخارجية التركية الأحد على التصريحات "المستفزة" لماكغورك الذي لا تستحبه أنقرة ولا تنظر بعين الرضا إلى علاقاته مع المقاتلين الأكراد في سوريا، فهم بنظر تركيا امتداد لانفصاليي حزب العمال الكردستاني.

ودعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حتى إلى تنحي ماكغورك في مايو غير أن واشنطن أكدت تأييدها لمبعوثها.

وتعتبر الولايات المتحدة المقاتلين الأكراد في سوريا، من قبيل وحدات حماية الشعب، القوات الوحيدة في ساحة المعركة التي في وسعها التصدي لعناصر تنظيم داعش ميدانيا وهي تزودهم بالأسلحة، ما يثير حفيظة تركيا.

هذا المحتوى من

AFP

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