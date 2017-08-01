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منظمة التعاون الإسلامي تدعو لدعم المقدسيين ومواجهة تهويد القدس

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مصراوي Masrawy

منظمة التعاون الإسلامي تدعو لدعم المقدسيين ومواجهة تهويد القدس

03:42 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

منظمة التعاون الإسلامي تدعو لدعم المقدسيين ومواجهة تهويد القدس

المسجد الأقصى

القاهرة/جدة – (أ ش أ):

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الثلاثاء الدول الأعضاء بالمنظمة والمؤسسات المالية والأهلية والقطاع الخاص والأفراد إلى تقديم جميع أنواع المساعدة لأهالي القدس الشريف على أن يشمل الدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والإسكان والصحة.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة بأن دعوة العثيمين جاءت خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع لوزراء الخارجية بالمنظمة بشأن المسجد الأقصى المبارك والذي انطلق اليوم في إسطنبول.

وأوضح الأمين العام أن المنظمة وعبر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، تقوم بتنفيذ مشاريع تغطي جميع أوجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين بالإضافة إلى تمويل صندوق التضامن الإسلامي منذ إنشائه العديد من المشاريع بدولة فلسطين بقيمة 27 مليون دولار أمريكي وبخاصة صيانة المسجد الأقصى والقطاع الصحي ومشاريع البنية التحتية بالقدس الشريف.

وأكد العثيمين أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة من أجل تنسيق جهود الدول الأعضاء بالمنظمة لمواجهة خطط إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في سعيها إلى الاستيلاء على الأقصى وتهويد القدس التي حاصرتها وعزلتها عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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