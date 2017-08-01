بالصور.. الكشف عن دفن 30 طن نفايات طبية خطرة بالجبل في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت حملة الرقابة الإدارية التي جرى تنفيذها، اليوم الثلاثاء، واستهدفت المحارق الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة الكائنة بالمنطقة الجبلية بحي الكوثر، دفن القائمين على المحرقة ٣٠ طن نفايات طبية خطرة بالمنطقة الجبلية أمام المحرقة، بمسافة ٢٠ مترًا، دون اتباع القواعد والشروط المعدة لذلك، الأمر الذي يمثل خطرًا بيئيًا كبيرًا على المنطقة بأكملها.

وتبين تعاقد المحرقة على بند الصيانة لأجهزة المحرقة من الخارج، بالرغم من وجود فني حاصل على ٣ دورات تدريبية في هذا الشأن، وكذلك عدم اتباع الاشتراطات الصحية والتخزينية للنفايات الخطرة وتشوينها على الأرض، ما يمثل خطرًا داهمًا قد يؤدى إلى اشتعالها، وعدم وجود تقنيات كافية لمنع تطاير الرماد وانبعاثات الغازات السامة، وقرب المحارق من الكتلة السكنية، ما يعرض حياة المحيطين للخطر وتلوث البيئة وانتشار الأمراض الفيروسية، لا سيما أن أقرب مبنى سكنى يبعد حوالي ٥٠٠ متر، بينما تنص الاشتراطات على ألا تقل المسافة عن كيلو ونصف.

كما تبين من الجولة أيضًا، النقص الشديد في الكوادر المؤهلة للتعامل مع النفايات الخطرة، والذي أظهر عدم وجود ما يفيد تنفيذ صيانة دورية لتلك لمحارق، رغم وجود تعاقد بين المجمع وإحدى شركات الصيانة الخاصة، واشتكى العاملون من عدم توفير بدل العدوى وبدل المخاطر وطالبوا بتحقيقها.