كواليس حصول باريس ولوس أنجلوس على حق استضافة أوليمبياد 2024 و2028

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أعلن المسؤولون عن ملف ترشح لوس أنجلوس، لاستضافة الأوليمبياد عن توصلهم لاتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية لاستضافة البطولة في صيف 2028، على أن تحصل باريس على شرف استضافة نسخة 2024، لضمان عودة المنافسات الأوليمبية من جديد إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2002.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الإثنين، في مركز "ستابهاب" في جنوبي لوس أنجلوس، رفع عمدة المدينة إيريك جارسيتي من سقف التطلعات، مشيرًا إلى أن الجميع كان يعلم أن الإرث الأوليمبي سيعود من جديد إلى المدينة خاصة أن لوس أنجلوس دائمًا ما أسهمت في تغيير مفهوم الرياضة، وستغيرها من جديد في عام 2028.

ومهد مسؤولو اللجنة الأوليمبية الدولية الطريق أمام اتفاق ثنائي غير معتاد بين باريس ولوس أنجلوس اللذين ترشحا لاستضافة أوليمبياد 2024 مع وجود أفضلية لملف العاصمة الفرنسية.

وقرر مسؤولو اللجنة الأوليمبية الدولية الاستفادة لأقصى درجة ممكنة من الملفين من خلال منحهما حق استضافة النسختين في الوقت الذي ستستضيف فيه طوكيو النسخة المقبلة عام 2020.

واعتمدت اللجنة الأوليمبية الدولية على النجاح الكبير الذي حققته لوس أنجلوس على الصعيد الاقتصادي والرياضي عند استضافتها لأوليمبياد 1984، كما فضل المسؤولون التخلص من صداع البلد الذي سيستضيف الأوليمبياد الصيفية في ظل معاناة الكثير من البلدان في استضافة حدث بهذا الحجم على الصعيد الاقتصادي.

ورأى مسؤولو ملف لوس أنجلوس، أن تأخر استضافتهما للأوليمبياد لأربع سنوات سيمنح المدينة فرصة جيدة للغاية لتطوير البنية التحتية في المدينة، وبخاصة مترو الأنفاق، حيث أشار رئيس اللجنة المنظمة كاسي وازيرمان إلى أن الفرصة رائعة للغاية لتنظيم بطولة تاريخية، فلم تحظ أي مدينة بفرصة الاستعداد لتنظيم الأوليمبياد قبلها بـ11 عامًا.

وستحصل لوس أنجلوس بالتالي على شرف تنظيم البطولة للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1932 و1984، ولم تستضف الولايات المتحدة الأوليمبياد الصيفية منذ عام 1996 التي أُقيمت في أتالانتا، بينما استضافت مدينة سولت ليك الأوليمبياد الشتوية في عام 2002.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأوليمبية الدولية عن منح باريس ولوس أنجلوس شرف تنظيم نسختي 2024 و2028 بشكل رسمي يوم 13 سبتمبر المقبل عند اجتماعها في ليما عاصمة بيرو.

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ووفقًا للاتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية، ستحصل اللجنة المنظمة لأوليمبياد لوس أنجلوس على 1,8 مليار دولار من اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب 180 مليون دولار كتعويض عن استمرار العمل لأربع سنوات إضافية بجانب 160 مليون يورو لتطوير البرامج الرياضية للشباب، وذلك وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

والغريب في الأمر أن رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ رفض من قبل منح الدول أي أموال، مشيرًا حينها إلى أن منحها استضافة الأوليمبياد هو هدية كبيرة في حد ذاتها، ووفقًا للاتفاق أيضًا ستتنازل اللجنة الأوليمبية الدولية عن نصيبها من أرباح الأوليمبياد والبالغة نسبته 20% وذلك لصالح اللجنة المنظمة للبطولة.

وحتى الآن لم يتم تفعيل ذلك الاتفاق بشكل رسمي، حيث ينظر فيه مجلس المدينة في لوس أنجلوس، واللجنة الأوليمبية المحلية في الولايات المتحدة، وعند الموافقة عليه سيتم إرساله للجنة الأوليمبية الدولية للتصويت عليه في شهر سبتمبر المقبل.

ومع ذلك لم يُجنب ذلك الاتفاق تعرض لوس أنجلوس بعض المخاطر، فالتكلفة المقدرة التي قدمتها لوس أنجلوس لاستضافة الحدث للمسؤولين المحليين كانت مبنية على استضافة الأوليمبياد بعد 7 سنوات، وبالتالي سترتفع التكلفة الآن بعد ترحيل تنظيم البطولة لأربع سنوات إضافية.

وتعتمد لوس أنجلوس في خطتها على بعض المنشآت الرياضية المتبقية من أوليمبياد 1984 إلى جانب بعض الملاعب التي شيدت حديثًا، وبالتالي ستقلل تكلفة التشييد لتصل إلى 5,3 مليار دولار على أن يتم توفير جزء من تلك الأموال من بعض المصادر الخاصة ومبيعات التذاكر.

ويذكر أن اللجنة الأوليمبية الأمريكية قررت سحب ملف ترشيح بوسطن لاستضافة الأوليمبياد في شهر يوليو من عام 2015 بسبب معارضة إقامة البطولة من السكان المحليين، الأمر الذي أفسح المجال أمام لوس أنجلوس.

ومن جانبها ستحصل باريس على حقق استضافة الأوليمبياد بعد خسارتها ذلك الشرف في نسخ 1992 و2008 و2012، وستحتفل العاصمة الفرنسية باستضافة الحدث بعد 100 عام من استضافتها الأوليمبياد في عام 1924 وستكون فرصة جيدة لباريس للخروج من أجواء الهجمات الإرهابية التي ضربتها في الآونة الأخيرة.