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أصحاب المخابز في بني سويف: نرفض استلام الدقيق.. "نجيب منين فلوس التأمين" (صور)

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مصراوي Masrawy

أصحاب المخابز في بني سويف: نرفض استلام الدقيق.. "نجيب منين فلوس التأمين" (صور)

04:10 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

تجمع العشرات من أصحاب المخابز في مركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الثلاثاء، أمام مستودع الدقيق، معلنين رفضهم استلام حصتهم من الدقيق المدعم المنصرف لأصحاب المخابز البلدية، احتجاجًا على قرار وزارة والذي يلزم فيه أصحاب المخابز بدفع تأمين 3 أيام مقدم، قبل حصولهم على حصتهم من الدقيق البلدي المدعم من مستودعات الدقيق.

وقال ربيع أبو العلا من أصحاب المخابز: "في الوقت الذي تتطالبنا فيه وزارة التموين بدفع تأمين 3 أيام على الدقيق المنصرف لنا، لم نحصل على حقوقنا المتأخرة من منظومة الخبز، حيث توجد لنا مبالغ مالية متراكمة على وزارة التموين حتى الآن، عبارة عن الحوافز وفرق السولار وتكلفة الإنتاج".

ويقول عبدالمنعم زيدان، صاحب مخبز: "امتنعنا عن استلام حصة الدقيق بسبب عدم مقدرتنا عن تسديد أموال التأمين التي تقررها علينا وزارة التموين، وهي عبارة عن 240 جنيهًا تأمين عن كل جوال يزن 50 كيلو، و280 جنيهًا عن كل جوال يزن 100 كيلو، في حين أن أصحاب المخابز لهم مستحقات مالية على وزارة التموين لم نحصل عليها، ووزير التموين قال سيتم خصم المبالغ المالية المستحقه لأصحاب المخابز من التأمين المقرر عليهم ولم يحدث ذلك".

وأضاف سيد إمام، صاحب مخبز: "من أين يأتي صاحب المخبز بمبلغ 15 ألف جنيه لكي يسددها تأمين عند استلام حصة المخبز من الدقيق في الوقت، الذي لم نحصل فيه على مستحقاتنا المالية المتأخرة منذ بداية منظومة الخبز"، مطالبًا وزارة التموين بإلغاء نظام التأمين الذي يرهق أصحاب المخابز ويهدد بغلقها لعدم قدرة أصحاب المخابز على سداد التأمين".

من ناحيته قال محمد عبدالجواد، مدير عام التموين ببني سويف، إنه مع ظهور أي نظام جديد تظهر بعض المشكلات التي يتم حلها، مطالبًا الجميع بالانتظام في العمل، وتقديم شكوى رسمية لمديرية التموين للبت فيها.

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مصراوي Masrawy

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