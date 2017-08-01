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بالصور.. ضبط مخالفات بمجمع محارق النفايات الطبية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط مخالفات بمجمع محارق النفايات الطبية في بورسعيد

04:10 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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بالصور.. حملة تفتيشية على محارق مستشفيات المنيا

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بالصور.. حملة تفتيشية على محارق مستشفيات المنيا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رصد فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد أحمد رمضان، اليوم الثلاثاء، عدة مخالفات بمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة، التابع لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأسفرت حملة للرقابة الإدارية بقيادة العقيد شريف أبو الدهب، عن ضبط عدد من المخالفات داخل المجمع من بينها، عدم صلاحية الطريق المؤدي لمجمع المحارق لكونه مدق ترابي غير ممهد، بالإضافة إلى وجود عطل كامل في محرقتين منذ فترة ولم يتم تكهينهما رسميًا حتى الآن، بالإضافة إلى أن المجمع لا يحتوي إلا على ثلاث محارق فقط، وهم غير كافيين لأنه مجمع وحيد يتعامل مع كافة مستشفيات المحافظة، ما يلزم وجود 5 محارق على الأقل، لأن المحارق الحالية تغطي 78% من إجمالي النفايات الناتجة عن المستشفيات والمنشأت الطبية بمحافظة بورسعيد.

وكشفت الحملة عن عدم وجود أجهزة تبريد بمخزن النفايات، وجهاز التكيف الوحيد معطل مما ينتج عنه انبعاث روائح كريهة ويجعله عرضه لانتشار الأوبئة، كما تم رصد سرقة للتيار الكهربي من المولد الخاص بالمجمع من قبل الأهالي المجاورين للمجمع، ما قد ينتج عنه حريق لعدم وجود أي عامل سلامة بالإضافة إلى حدوث الكثير من الأعطال داخل المجمع، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والملاحظات التي تم رصدها خلال الحملة. ​

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