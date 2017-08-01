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مصدر في "شبكة الحياة": عاد البث لقنواتنا وسددنا كامل المديونية

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مصراوي Masrawy

مصدر في " الحياة": عاد البث لقنواتنا وسددنا كامل المديونية

03:53 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كتب-حاتم أبو النور:

قال مصدر مسؤول بمجلس إدارة شبكة تليفزيون الحياة، إن القنوات عادت للبث من العاشرة صباح اليوم على ترددها على القمر الصناعي "نايل سات".

وأوضح المصدر، أن القناة سددت كامل مديونيتها لمدينة الانتاج الاعلامي والنايل سات، وأعادت تشغيل الاستوديو الرئيسي للقناة "ستوديو 11".
.
ورجح أن تظهر برامج الهواء على القناة الأسبوع المقبل وعلى رأسها "الحياة اليوم" و "معالي المواطن" و"الدين والحياة" و "مطبخ الحياة".

ولفت المصدر الى أن الشبكة ستسدد بعضا من مستحقات العاملين لديها بعد توفير اعتمادات مالية لهذا الأمر وبدء صفحة جديدة مع موظفيها.

تضم شبكة تليفزيون الحياة قنوات "الحياة والحياة 2 والحياة مسلسلات وموجة كوميدي و الحياة والناس".

كانت مدينة الإنتاج قد قطعت البث عن قنوات الحياة في الثالث من يوليو الماضي لعدم سدادها مديونياتها لمدينة الانتاج الاعلامي و النايل سات.

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مصراوي Masrawy

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