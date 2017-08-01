رئيس "محلية النواب": الحكومة جادة في إنشاء الشركة القابضة للقمامة
رئيس "محلية النواب": الحكومة جادة في إنشاء الشركة القابضة للقمامة
03:50 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017
المهندس أحمد السجيني
كتب- أحمد علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة جادة في إنشاء الشركة القابضة للقمامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام لوزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، مؤكدًا أن الحكومة جادة في إنشاء هذه الشركة، وهذا ما تم التماسه خلال الأيام الماضية.
وأضاف السجيني: "لأول مرة أرى فريق عمل متناغم في الفلسفة يقودوه رئيس الحكومة في إنشاء هذه الشركة"، مؤكدًا أن هذه الجهود تستلزم شكر الحكومة عليها.
وتابع السجيني: "قبل شكر الحكومة، فأنا كرئيس لجنة أشكر نوابها الذين عقدوا معنا قراب 18 اجتماعًا للوصل إلى هذه الخطوة، وتعرضنا خلال المناقشات بشأنها لكم كبير من الخمود ولكن فى النهاية وصلنا لما هو مطلوب للقضاء على أزمة القمامة".
وأكد رئيس اللجنة المحلية أن الحكومة وعدت بأن اختيار فريق العمل لهذه الشركة سيتم الانتهاء منه خلال 4 أسابيع من أجل البدء الفعلي في نشاطها.
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