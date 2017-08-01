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الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادثي سير بالقاهرة والمنوفية

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادثي سير بالقاهرة والمنوفية

03:32 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادثي سير بالقاهرة والمنوفية

حادث سير بالقاهرة والمنوفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 12 آخرين في حادثي سير بمحافظتي القاهرة والمنوفية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، إن الحادث الأول نتج عنه وفاة 3 مواطنين وإصابة مواطن آخر، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، بينما نتج عن الحادث الثاني وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين في تصادم أتوبيسين بطريق كفر السيد أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضاف مجاهد، في تصريح صحفي، أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات شديدة بالصدر والرأس وسحجات متفرقة بالجسد واشتباه خلع بالكتف الأيسر، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الإسعاف الدكتور أحمد الأنصاري، أنه تم الدفع بسيارتي إسعاف مجهزتين نقلت حالات الوفاة في حادث الطريق الدائري إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، فيما نقل المصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، لافتًا إلى الدفع بـ4 سيارات إسعاف مجهزة نقلت مصابي حادث المنوفية والمتوفي إلى مستشفى أشمون المركزي.

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