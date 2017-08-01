حاجزو "إسكان مبارك" ببني سويف: "مستلمناش شققنا من 11 سنة" (صور)

بني سويف ــ أحمد كامل:

طالب عدد من حاجزي مشروع "إسكان مبارك" في عام 2007 ببني سويف، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، بتسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم والتي حجزوها عام 2007، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، لتسليم عقود 100 من الحاجزين بمشروع مساكن "ابني بيتك" شرق النيل.

وقال حاجزو "إسكان مبارك" للوزير: "دفعنا 5 آلاف جنيه في عام 2007 وحجزنا الوحدات السكنية ضمن إسكان مبارك، ومستلمناش لحد دلوقت من 11 سنة"، ورد المهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة بني سويف، خلال مشاركته للوزير في تسليم عقود الوحدات السكنية: "الشكوى في جيبي وهسلمها للوزير".

وسلم وزير الإسكان، ومحافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، 100 عقد للحاجزين الفائزين في المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمساكن "ابني بيتك" بالفشن والواسطى، بالسرادق الذي أقيم بمدينة بني سويف شرق النيل، وسط فرحة وزغاريد الفائزين بالوحدات السكنية.

وطالب مستلمو الوحدات السكنية بمشروع "ابني بيتك" من الوزير توفير خط سيارات "سرفيس" ونقطة إسعاف وإطفاء ونقطة أمنية، مطالبين بتوفير الخدمات بالقرب من الوحدات السكية، ورد الوزير قائلًا: "عرضت تلك الشكاوى على المحافظ وتم الاتفاق على إنهاء كل المرافق والخدمات الخاصة بالمنطقة التي تم إنشاء الوحدات السكنية".