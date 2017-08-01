الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة يقيم الدعم المقدم إلى بنغازي

القاهرة – (مصراوي):

نفذ فريق أمني تابع للأمم المتحدة مهمة تقييم في بنغازي بغرض تيسير العمل الإنساني للمنظمة والسماح بزيادة الدعم المقدم لليبيين الأكثر تضرار بالأزمة في البلاد.

وقال بيان وزعه اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة إن الغرض من الزيارة هو إتاحة المساعدة الإنسانية بصورة أكثر ثباتاً وانتظاماً للأسر المحتاجة في المدينة.

وقبل أيام، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، سيطرة الجيش بالكامل على مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.

وقال حفتر في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي "نزف إليك اليوم بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص".

ووأضاف البيان أن الأمم المتحدة نتقوم على نحو منتظم بمهام استطلاعية في جميع مناطق ليبيا لحماية موظفيها وبرامجها مع ضمان الحد الأقصى من الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.

وتابع هناك خطط للقيام بمهام مماثلة في الجنوب وفي سرت في القريب العاجل إذا سمحت الظروف بذلك.