أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة يقيم الدعم المقدم إلى بنغازي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة يقيم الدعم المقدم إلى بنغازي

03:38 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة يقيم الدعم المقدم إلى بنغازي

الأمم المتحدة

القاهرة – (مصراوي):

نفذ فريق أمني تابع للأمم المتحدة مهمة تقييم في بنغازي بغرض تيسير العمل الإنساني للمنظمة والسماح بزيادة الدعم المقدم لليبيين الأكثر تضرار بالأزمة في البلاد.

وقال بيان وزعه اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة إن الغرض من الزيارة هو إتاحة المساعدة الإنسانية بصورة أكثر ثباتاً وانتظاماً للأسر المحتاجة في المدينة.

وقبل أيام، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، سيطرة الجيش بالكامل على مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.

وقال حفتر في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي "نزف إليك اليوم بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص".

ووأضاف البيان أن الأمم المتحدة نتقوم على نحو منتظم بمهام استطلاعية في جميع مناطق ليبيا لحماية موظفيها وبرامجها مع ضمان الحد الأقصى من الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد.

وتابع هناك خطط للقيام بمهام مماثلة في الجنوب وفي سرت في القريب العاجل إذا سمحت الظروف بذلك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤول في أونروا: الاتحاد الأوروبي دعمنا بأكثر من مليار يورو من 2005

    أخبار

  • الجيش اللبناني: زورقان حربيان تابعان لإسرائيل اخترقا المياه الإقليمية

    أخبار

  • العرب اليوم: اجتماع الدول المقاطعة في المنامة وهجوم ارهابي بالقطيف

    أخبار

  • سوريا تطالب مجلس الأمن بحل التحالف الدولي ضد "داعش"

    أخبار

إعلان

908e80781f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة