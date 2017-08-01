أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مرتضى منصور يقرر وقف عضوية أحمد سليمان ويحيله للتحقيق

Google+ Print
مرتضى منصور يقرر وقف عضوية أحمد سليمان ويحيله للتحقيق مرتضى منصور يقرر وقف عضوية أحمد سليمان ويحيله للتحقيق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر مجلس إدارة نادي ، برئاسة مرتضى منصور، إيقاف عضوية أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة القلعة البيضاء وتحويله للتحقيق.

وقام المجلس بنشر القرار على بوابات النادي الرئيسية، ذلك ليكون بداية للتحرك في انتخابات النادي والصراع الانتخابي في الساعات المقبلة. 

شاهد أيضا

وجاء قرار الإيقاف وفقًا لتأكيد المجلس عن وجود شكاوي من أعضاء النادي ضده في الساعات الماضية مما دفع المجلس لإيقافه.

يذكر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، أصدر بيانًا يرد فيه على ، بسبب هجوم الأخير عليه بشأن ترشحه لانتخابات رئاسة الزمالك.(طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة