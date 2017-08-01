مرتضى منصور يقرر وقف عضوية أحمد سليمان ويحيله للتحقيق

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إيقاف عضوية أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة القلعة البيضاء وتحويله للتحقيق.

وقام المجلس بنشر القرار على بوابات النادي الرئيسية، ذلك ليكون بداية للتحرك في انتخابات النادي والصراع الانتخابي في الساعات المقبلة.

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وجاء قرار الإيقاف وفقًا لتأكيد المجلس عن وجود شكاوي من أعضاء النادي ضده في الساعات الماضية مما دفع المجلس لإيقافه.

يذكر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، أصدر بيانًا يرد فيه على مرتضى منصور، بسبب هجوم الأخير عليه بشأن ترشحه لانتخابات رئاسة الزمالك.(طالع التفاصيل)