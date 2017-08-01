البدري: نُفكر في إشراك بعض الأساسيين أمام الفيصلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنّ مباراة الفيصلي لها ظروف خاصة، مشيرًا إلى أهمية التأهل بشكل عام للأدوار النهائية بالبطولة.

وأضاف البدري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على استاد برج العرب، في نصف نهائي البطولة العربية، أن فريق الفيصلي فريق كبير ولديه حظوظ كبيرة بجانب الثلاثة فرق لتحقيق اللقب، مؤكدًا محاولات كل فريق المستميتة لتحقيق ذلك.

وتابع أن قوام الأهلي في البطولة يأتي متوافقا مع طموحات الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير لتحقيق اللقب العربي، مشيرًا إلى أن استفادة الفريق الأحمر، من مشاركة البدلاء سيتم الكشف عنها فيما بعد، مشددًا على أنهم قدموا مباريات كبيرة بأهداف كبيرة وكل الثقة والدعم من قبل الجهاز الفني لهم، مؤكدة شدة تركيز اللاعبين في مباراة الغد.

وقال البدري إن الجهاز الفني يسعي للتفكير بالاستعانة بأحد اللاعبين العائدين من الإجازة، ولكن بعد دراسة الأمر بصورة فنية وبدنية، مشيدًا بالبطولة وتنظيمها وأهميتها في تجميع العرب -على حد وصفه- مؤكدا أهمية خروج الصورة بروح طيبة دون النظر للفائز فقط.

من جانبه أكد نيبوشا، المدير الفني لفريق الفيصلي، أن الأهلي فريق كبير، ولكن فريقه جاهز لمواجهة الغد، والتأهل للمباراة النهائية، مضيفًا أن كل فريق لديه 11 لاعبًا، والفريق الأفضل في الملعب سيفوز ويتأهل للمباراة النهائية.

شاهد أيضا

وتابع المدير الفني للفيصلي، أنه يقود فريق كبير وكل لاعبي فريقه مستمتعون بما نقدمه، قائلا: «هانكمل بطريقه أفضل للأمام».

وشدد نييوشا على أن كل فرق المربع الذهبي سيقدمون أكبر ما عندهم للوصول للمباراة النهائية، قائلا: «الحمد لله على الوصول لنصف النهائي».

وأكد يوسف الرواشدة، كابتن فريق الفيصلي، أن لقاء الفريق الأردني والأهلي يعتبر مواجهة كبيرة، مشددا على أن فريقه جاهز لتحقيق الفوز في لقاء نصف نهائي البطولة العربية.