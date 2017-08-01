رسميًا.. أيمن حافظ مديرًا إداريًا للزمالك

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين أيمن حافظ، مديرًا إداريًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ أيمن حافظ، أولى مهام عمله اليوم الثلاثاء، بالتواجد في مران الفريق، بعد عقده جلسة بالأمس مع مرتضى منصور، اتفق خلالها على جميع التفاصيل الخاصة بالمهمة الجديدة.

وعمل أيمن حافظ، لفترات طويلة مع المنتخبات الوطنية المصرية، وجاء تعيينه عقب قبول استقالة حمادة أنور منذ فترة، وتعيين أحمد زاهر كمدير إداري للفريق بصفة مؤقتة.

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يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً السبت المقبل، بمدينة برج العرب بالإسكندرية تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني، وذلك استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وكان نادي الزمالك صعد إلى نصف نهائي الكأس بعد تغلبه على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، فيما صعد المصري البورسعيدي بعد تغلبه على إنبي (5-4) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.