أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

4.7 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يوليو

Google+ Print
4.7 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يوليو 4.7 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يوليو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال البنك المركزى اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي النقدي الأجنبى ارتفع إلى 36.036 مليار دولار فى نهاية يوليو.

وبلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر يونيو نحو 31.305 ملياردولار، وهو مايعني زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر واحد بنحو 4.731 مليار دولار فى يوليو فقط.

شاهد أيضا

وتلقت فى يوليو الماضي دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وبوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36 مليار دولار يعد أعلى مستوى يحققه الاحتياطي منذ مارس 2011، وجاء ذلك من خلال منح وقروض وسندات الدولارية وشريحتين من قرض صندوق الدولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري