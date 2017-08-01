4.7 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يوليو

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قال البنك المركزى اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي النقدي الأجنبى ارتفع إلى 36.036 مليار دولار فى نهاية يوليو.

وبلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر يونيو نحو 31.305 ملياردولار، وهو مايعني زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر واحد بنحو 4.731 مليار دولار فى يوليو فقط.

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وتلقت مصر فى يوليو الماضي دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وبوصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36 مليار دولار يعد أعلى مستوى يحققه الاحتياطي منذ مارس 2011، وجاء ذلك من خلال منح وقروض وسندات الدولارية وشريحتين من قرض صندوق الدولي.