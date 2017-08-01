ننشر التفاصيل الكاملة للمواقع الجديدة لـ«سوق التونسي»

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وضع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، حجر الأساس لمشروع تطوير سوق التونسي في حي الخليفة بمحافظة القاهرة، اليوم.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن محافظة القاهرة وفرت موقعين بديلين لسوق التونسي بالمنطقة الصناعية، الأول منها، موقع مستغل كسوق سيارات على بعد ما يقرب من 1 كيلو متر من السوق القائم على مساحة حوالي 30 ألف متر، ويواجهه الموقع الثاني بمساحة 25 ألف متر بجوار محطة الكهرباء، والموقعان يتبعان حي البساتين.

وتابع: "تمت معاينة المواقع من خلال لجنة تنسيقية، تضم المحافظة، والحي، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، واستشاري المشروع"، مشيراً إلى أن الموقعين الجديدين يتصلان بطريق الأوتوستراد من خلال شارع المدبح لمسافة حوالي 800 متر، وشارع الجزائر باتجاه المدابغ النموذجية، مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديدة بكافة مناطق القاهرة، بجانب خطة المحافظة لتوفير موقف للنقل العام.

وأوضح صديق أن التصميم المقترح يعتمد على مراعاة الكابلات الأرضية المخترقة للمواقع واستغلالها كطرق داخلية بعرض 12متر، والاستفادة منها في حركة سيارات النقل والشحن والتفريغ، ويتضمن التصميم توفير 655 وحدة بيع بجانب ساحة مغطاة.

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وأردف: "الموقع الأول: ويخصص لنقل 4 أسواق، وهي: سوق الأثاث المستعمل، وسوق أسفل كوبري التونسي، وسوق التونسي، وكذلك سوق الموبيليا، من خلال إقامة 5 مبانٍ، منها 3 مباني (أرضي + أول) على أن يتضمن المبنى 1، و 3 جراجات أسفل المبنى لاستيعاب حوالي 530 سيارة، والمبنيين الآخرين دور أرضي فقط بمحازاة السور، ويتم توزيع أنشطة السوق بما يوفر الفصل بينها على مستوى المبنى والدور.

ويسمح هذا التصميم بتوفير 315 وحدة بيع بمساحة 40 – 44 متر للوحدة طبقاً للنشاط، بالإضافة إلى ساحة مغطاة بمساحة 3279 متر، أما الموقع الثاني، فيخصص لنقل سوق شارع 16 (نشاط الخردة)، حيث يتم إنشاء سوق مغطاة بالجمالون الحديد على مساحة إجمالية 8830 م2، وتستوعب 340 وحدة بيع بمساحة 12متر".

وأضاف المهندس خالد صديق: سيتم تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً على مراحل متوازية، وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع إنشاء السوق الحضارية الجديدة 180 مليوناً و228.151 ألف جنيه.