أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عبد الغفار: رفع سعر تذكرة الكشف بمستشفى كفر الشيخ لـ10 جنيهات (فيديو)

Google+ Print
عبد الغفار: رفع سعر تذكرة الكشف بمستشفى كفر الشيخ لـ10 جنيهات (فيديو) عبد الغفار: رفع سعر تذكرة الكشف بمستشفى كفر الشيخ لـ10 جنيهات (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية، إن المنظومة الطبية الجديدة أصبحت ملزمة بالصيانة الدورية لكل جهاز بالمستشفيات.

أضاف عبد الغفار، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، أنه تم افتتاح  مستشفى كفر الشيخ رسميا في يوليو الماضي، بعد أن بدأ العمل بها بشكل تجريبي في شهر سبتمبر 2016، موضحا أن المستشفى تخدم 9 ملايين مواطن في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

شاهد أيضا

وتابع: "كل مستشفى ملزمة بتسليم تقرير دوري كل عام عن حالة الأجهزة الطبية وتاريخ شرائها"، لافتا إلى أن مجلس إدارة جامعة قرر رفع قيمة تذكرة الكشف إلى 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، لصرف عائد القيمة على صيانة الأجهزة الدورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):