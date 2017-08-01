عبد الغفار: رفع سعر تذكرة الكشف بمستشفى كفر الشيخ لـ10 جنيهات (فيديو)

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قال حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية، إن المنظومة الطبية الجديدة أصبحت ملزمة بالصيانة الدورية لكل جهاز بالمستشفيات.

أضاف عبد الغفار، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، أنه تم افتتاح مستشفى كفر الشيخ رسميا في يوليو الماضي، بعد أن بدأ العمل بها بشكل تجريبي في شهر سبتمبر 2016، موضحا أن المستشفى تخدم 9 ملايين مواطن في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

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وتابع: "كل مستشفى ملزمة بتسليم تقرير دوري كل عام عن حالة الأجهزة الطبية وتاريخ شرائها"، لافتا إلى أن مجلس إدارة جامعة قرر رفع قيمة تذكرة الكشف إلى 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، لصرف عائد القيمة على صيانة الأجهزة الدورية.