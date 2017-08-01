إنشاء كوبري مشاة على «زراعي قليوب» بتكلفة 8 ملايين جنيه (صور)

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تفقد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، يرافقه مدير المرور اللواء محمد درويش، اليوم الثلاثاء، موقع إنشاء كوبري مشاة جديد بمدخل مركز قليوب بتكلفة 8 ملايين جنيه؛ لتفادي وقوع الحوادث على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الزراعي، وحل أزمة التكدس المروري بسبب عبور الطلاب والمواطنين.



واستعرض المحافظ مسارات الكوبري من واقع الخرائط النهائية في حضور النائبة سولاف درويش، والنائب حسين عشماوي واستشاري المشروع؛ لبدء أعمال الإنشاء قريبا.

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كما تفقد المحافظ والوفد المرافق له مواقع مد كوبري قريتي ميت حلفا وأبو سنة أعلى خط السكة الحديد.