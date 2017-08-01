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وزير التنمية المحلية: لا توجد نية لحركة محافظين جديدة

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وزير التنمية المحلية: لا توجد نية لحركة محافظين جديدة وزير التنمية المحلية: لا توجد نية لحركة محافظين جديدة

التحرير

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قال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن إقيلم القناة قاطرة لتحقيق نقلة نوعية، مؤكدا أنه لا توجد نية لحركة محافظين.

وأضاف الشريف: "نحن نعمل مع أكفأ مجموعة من المحافظين، وليس هناك نية لإجراء حركة للتغيير"، موضحا أنه طلب من المحافظين إجراء خرائط للطرق الخاصة بها، لسرعة رصفها مع تنفيذ الخطط التي وضعوها أمامهم.

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جاء ذلك خلال زيارته ومحافظي مدن القناة وشمال سيناء، إلى محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالهم اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، مسؤولي الأجهزة التنفيذية، نواب مجلس الشعب عن المحافظة، وشباب لجنة استرداد الأراضي.

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التحرير

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