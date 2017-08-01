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وزير التعليم: تطبيق النظام التعليمي الجديد فى ٢٠١٩

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وزير التعليم: تطبيق النظام التعليمي الجديد فى ٢٠١٩ وزير التعليم: تطبيق النظام التعليمي الجديد فى ٢٠١٩

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إن النظام التعليمي الجديد لن يُطبق في شهر سبتمبر من عام 2017، ولكن تطبيقه سيكون في عام 2019.

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام الوزارة اليوم، أن ذلك جاء بناءً علي طلب الرئيس عبد الفتاح حتي يكون جميع أولياء الأمور قد تخلصوا من مخاوفهم، وأضاف أن الطلاب ليسوا فئران تجارب، وقال: «مفيش وقت نضيعه لأن الخسارة فادحة».

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وأوضح الوزير ان النظام التعليمي الجديد ليس قرارًا حبيس الأدراج، وأن الدولة تعمل بالفعل علي تجهيزه.

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التحرير

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