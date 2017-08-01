جنايات سوهاج تقرر استمرار حبس 26 متهما بحرق كنيسة مار جرجس

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أمرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار رمضان عطية، اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس 26 متهما على خلفية تورطهم في حرق كنيسة مار جرجس، كما قررت إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف بأسيوط لتحديد جلسة محاكمتهم.

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2013، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه، وحرق كنيسة مار جرجس بدائرة قسم قان سوهاج، وأعمال التخريب والحرق، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولوتوف.

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كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع في قتل 3 أشخاص مستخدمين أسلحة نارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة، وسرقة السلاح الميرى من المجني عليه عيد عبد الله السباعي، وأسلحة وذخائر من مديرية أمن سوهاج.