«اقتصادية النواب» تدعو سحر نصر لحوار مجتمعي حول لائحة قانون الاستثمار

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قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عددا ممن قدموا ملاحظات على لائحة قانون الاستثمار يشاركون في اجتماع اللجنة غدا، الأربعاء، لإبداء ملاحظاتهم بشأن اللائحة.

وأضاف النائب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزارة الاستثمار للمشاركة في الاجتماع غدا، والحوار المجتمعي بشأن اللائحة.

وأوضح غلاب أن اللجنة تلقت دعوة من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، لتفقد مركز خدمة المستثمرين يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة تطلع خلال الزيارة على مدى التزام الحكومة بتوصيات المجلس في تسهيل الإجراءات للمستثمرين.

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وكانت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ناقشت الأحد الماضي مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

يأتي الاجتماع غدا في إطار لاستماع إلى كافة الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز الاستثمارية، وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة في تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لأي قانون تمثل الخطوات التنفيذية التي يتعامل معها أي مستثمر.