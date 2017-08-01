وزير التعليم يعدل أعداد الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعديل مواعيد الترقي للترقيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لاستيعاب 316 ألف معلم للترقي، حتى يصبح العدد الإجمالى للمعلمين الجاري ترقيتهم خلال هذا العام ٥١٦ ألف معلم، كما تم إعداد برنامج متخصص لتدريب المعلمين بالتعاون مع برنامج المعلمون أولا.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نظام جديد للتعليم، أنه تم وضع بدائل لشرط محو الأمية لـ 7076 من مسابقة 30 ألف معلم، مشيرًا إلى أن البدائل هي: اجتياز برنامج المعلمون أولًا، والمشاركة في برنامج تحسين التعلم خلال السنوات الأولى، والخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع شوقى قائلا: "تم إعادة تعاقد مع عدد 3149 معلم سبق التعاقد معهم عام 2013 وما قبلها بمنحهم عام لاستيفاء شهادة الصلاحية واجتياز برنامج المعلمون أولا".

كما تم اعتماد المسابقات المحلية لعدد ٤٠٠٠ وظيفة في 11 محافظة، ووضع ألية عمل جديدة تنظم التعاقد مع المعلمين المساعدين الجدد تحقق مبادئ المساوة والشفافية واختيار الأفضل.