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طارق شوقي: إنشاء مجمع مدارس نموذجي بحلوان تحت مسمى "هويتنا"

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي: إنشاء مجمع مدارس نموذجي بحلوان تحت مسمى "هويتنا"

03:27 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك بقيمة 67 مليون جنيه لبناء مجمع مدارس نموذجي بحلوان يجمع كل مميزات المدارس الفريدة: اليابانية، المتفوقين، والنيل، تحت عنوان "هويتنا".

وأضاف الوزير أن هناك بروتوكول آخر مع البنك الأهلي المصري، بقيمة 30 مليون جنيه لتطوير 5 مدارس قائمة.

وأوضح شوقي، أن الوزارة ستحل مشكلة الدروس الخصوصية من جذورها عبر قياس الامتحان لنتائج التعلم وليس فقط حفظ المعلومات.

وأضاف الوزير- خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نظام جديد للتعليم، أنه في حالة قيام الدروس الخصوصية بتمكين الطلاب من نواتج التعلم، ففي هذه الحالة تكون هذه الدروس قد قدمت خدمة للوزارة.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة ستضع تشريعات تعمل في ضوئها الدروس الخصوصية.

وكان وزير التعليم قال إن نظام الثانوية الجديد سيكون تراكمي يعتمد على أداء الطالب في السنوات الثلاثة مع إلغاء فكرة امتحان الفرصة الواحدة، و أن التقييم سيقوم على المشاريع المدرسية، وأسئلة الاختيار من متعدد التي تصحح إلكترونيًا، وأن النظام الجديد لن يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية ولا الوساطة وفقا لمخاوف اولياء الأمور.

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