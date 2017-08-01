لهذا السبب «مرسيدس» تسحب سيارتها الكهربائية الوحيدة في الأسواق

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أوقفت شركة “مرسيدس” الألمانية العملاقة، النسخة الكهربائية من سيارة الفئة “B” الشهيرة بالأسواق العالمية، وذلك بعد تراجع مبيعاتها من هذا الطراز.

ووفقًا لموقع “إلكتريك”، فإن قرار الشركة الألمانية العملاقة يمثل نهاية الإصدار الكهربائي الوحيد من إنتاجها، مشيرًا إلى أن القرار سيتم تنفيذه بشكل رسمي في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

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وتعاونت شركة “مرسيدس” مع نظيرتها الأمريكية المتخصصة في صناعة الإصدارات الكهربائية “تسلا”، وذلك في إطار سعي الشركة الألمانية للدخول بقوة في معترك السيارات الكهربائية والهجين.