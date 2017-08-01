لا يتوقف الطلب عليها.. 5 سيارات تستطيع بيعها في أي وقت

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تحظى دومًا العديد من الموديلات بشعبية واسعة دون غيرها في سوق السيارات، وهو ما يجعل الطلب عليها يتواصل بشكل مستمر، حتى بعد إيقاف إنتاجها بشكل رسمي، ولذلك فإن عملية إعادة بيع تلك السيارات تكون مهمة يسيرة على أصحابها دون الحاجة إلى الانتظار طويلًا.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم الإصدارات التي تحظى دومًا بمشترين مهما مرت السنوات.

شيفروليه أوبترا

واحدة من السيارات التي حافظت على نجاحها بشكل رئيسي، حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وهو ما جعلها منافسة قوية للعديد من الموديلات السيدان الرئيسية في مصر، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 100 ألف إلى 210 آلاف جنيه.

هيونداي فيرنا

تعد السيارة الأشهر في الشوارع المصرية، ولذلك فإنها تحظى بشعبية واسعة تجعلها قادرة على تسويق نفسها دون معاناة كبيرة على مستوى السوق في مصر، وتتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات بين 110 آلاف و165 ألف جنيه.

نيسان صني

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تحظى بشعبية واسعة على مستوى السوق في مصر، كواحدة من السيارات الشهيرة بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد الذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، أهلتها لتكون واحدة من أكثر السيارات التي يرغب المصريون في شرائها بشكل دائم.

ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، ويمكن اعتبارها من سيارات الصف الأول خلال السنوات العشر الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية بين 150 ألفًا و300 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا

هي أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق في السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتحظى بثقة دائمة من قبل الجمهور المصري، الذي يصنفها كواحدة من السيارات الأكثر مبيعًا في السوق.