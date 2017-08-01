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تحرير 43 محضرا في حملة تموينية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 43 محضرا في حملة تموينية بالمنيا

03:20 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

تحرير 43 محضرا في حملة تموينية بالمنيا

محمود يوسف، وكيل وزارة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت مديرية تموين المنيا، من ضبط وتحرير 43 محضرًا تموينيًا مخالف لعدد من المحلات التجارية والمخابز البلدية، خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية أمس بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، لإحكام الرقابة على الأسواق وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية والأسعار والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية.

قال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا في مجال متابعة ومراقبة السلع الغذائية، حيث جاءت المخالفات مابين (عدم الإعلان عن الأسعارـ سلع مجهولة المصدرـ مزاولة نشاط بدون ترخيص ـ عدم حمل شهادة صحية)، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية، تحرر 3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية وتجميع مواد بترولية بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء.

وفي مجال متابعة ومراقبة البدالين التموينيين، حررت المديرية 21 محضرًا مخالفًا للاستيلاء على مقررات تموينية دون وجه حق وعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، وتحرير 3 محاضر مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، للتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق والامتناع عن بيع خبز للمواطنين.

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