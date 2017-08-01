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بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

03:19 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

انقلاب ميكروباص بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين في انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بترعة النعناعية، على طريق سبك الأحد، التابعة لمركز ومدينة أشمون.

وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بحادث سير على طريق سبك الأحد، ووصول عدد من المصابين في قسم الطوارئ وتم الاستعانة بسيارات الإسعاف والتي هرولت لموقع الحادث لنقل المصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة "إبراهيم. ر. ط"، 61 عامًا، و"نبوي. م. ا"، 55 عامًا، "قائد السيارة" وإصابة11 راكبًا في حالة حرجة انتقلوا على إثرها للمستشفى لاتخاذ اللازم وتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات كشفت التحريات الأولية، عن أن هناك اختلال وعدم اتزان في سيارة الميكروباص والتي تحمل 2175 أجرة منوفية، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد السائق بزمام سبك الأحد، ما أدى لانقلابها بترعة النعناعية.

وانتقل المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون، للاطمئنان على المصابين والتأكد من اتخاذ اللازم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وأمر بتشكيل فريق للتدخل السريع من إدارة المرور، ومركز شرطة أشمون وفريق طبي بمستشفى أشمون العام والحملة الميكانيكية، وأكد بيومي على سرعة التعامل مع الحادث وتقديم الرعاية الطبية العاجلة ونقل الحالات التي تتطلب تدخل طبي خاص إلى مستشفى الجامعة أو مستشفيات متخصصة.

وكلف رئيس مدينة أشمون، رئيس وحدة مرور أشمون بسرعة الانتهاء من الإجراءات والتنسيق مع الحملة الميكانيكية لاستخراج السيارة والوقوف على أسباب الحادث.

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