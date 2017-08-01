الخطوط الجوية الإيطالية تدعو الجهات الراغبة في شرائها لتقديم عروض ملزمة

روما - (د ب أ):

نشرت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا) في عدة صحف وعلى شبكة الإنترنت خبرا اليوم الثلاثاء يفيد بأنها بدأت في البحث عن عروض شراء ملزمة من الجهات الراغبة في الشراء.

وتطالب الشركة، التي اشهرت إفلاسها في مايو الماضي، بتقديم عروض لها في الفترة من السابع من أغسطس الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، على الرغم من أنها سوف ترحب بأي عروض حتى الثاني من تشرين أكتوبر على الأكثر .

وقالت الشركة إن المهتمين بالشراء يمكنهم تقديم عرض إما لشراء الشركة بأكملها أو العمليات الجوية فقط أو الخدمات البرية.

مع ذلك، سوف تعطى الحكومة الإيطالية أولوية لعملية البيع الكاملة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (انسا).

ويشار إلى أن الموعد النهائي لتقديم عروض غير ملزمة للشركة انتهى في يوليو الماضي.

ويذكر أن أليتاليا لم تحقق أرباحا منذ 2002، ووصلت لحافة الانهيار ثلاث مرات خلال العشرة أعوام الماضية. منذ أن تم خصخصتهاعام 2008، خسرت أليتاليا أكثر من 5ر2 مليار يورو (95ر2 مليار دولار).