تفاصيل خلاف عمره 14 عامًا بين «الأحمدية» و«الهضبة».. وصفته بـ«الحاقد» و«العجوز»

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اسم لامع في الوسط الفني العربي، وخاصة اللبناني، تملك وجهة نظر خاصة تعرضها للانتقاد في كثير من الأحيان، خاصة عندما تتعلق بمهاجمة إحدى الشخصيات الشهيرة في عالم الفن والتي تتمتع بقبول وشعبية كبيرة، ومع ذلك لا تجد الإعلامية اللبنانية "نضال الأحمدية" حرجًا في التطاول على عدد من الفنانين إذا لم يتوافقوا مع رؤيتها الخاصة.

ولعل من أبرز الفنانين الذين تهاجمهم "نضال" باستمرار الفنان "عمرو دياب"، وهو ما صرحت به في عدة مواقف، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" تفاصيل وأسباب الخلاف بينهما..

1- شيرين

يوم الجمعة الماضية، جددت المطربة شيرين عبد الوهاب، هجومها على الهضبة عمرو دياب، بينما كانت تحيي حفلًا بمهرجان قرطاج بتونس، حيث قالت إن إساءتها السابقة إليه في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش، كانت متعمدة ولن تعتذر عنها، وهو ما أثار موجة غضب عارمة ضدها من قبل كثير من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي لاقتها "شيرين"، دافعت عنها في مداخلة هاتفية للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أمس الإثنين، ببرنامج "صح النوم" مع الإعلامي "محمد الغيطي" عبر فضائية "ITC" وبررت هجوم "شيرين" عليه قائلة: "عمرو دياب طعن (شيرين) في شرفها في إحدى الجلسات الخاصة.. عمرو الآن أصبح عجوزا عليه أن يحترم الشيب في رأسه والذي يغطيه بالصبغة"، وأضافت: "عمرو دياب عمل معايا زي ما عمل مع شيرين، وتلفظ بألفاظ سيئة من خلفي وبدون علمي"، واتهمته بدفع مليون دولار ليحصل على جائزة عالمية.

وتابعت: "صرت ختيار رجال كبير قربت على الـ60، لازم لما تحكي عن الناس تتذكر بنتك الصبية الحلوة جنى اللي كل المواقع الأجنبية بتحكي عنها، لازم تحترم شيبتك ياللي مغطيها بالصبغة، ما تحكي عن النجمات، أنت عارف شو بنعرف أسرار عنك".



2- مجلة "الجرس"

كانت مجلة "الجرس" الأسبوعية اللبنانية، والتي أسستها "نضال الأحمدية"، سببًا في أول خلافاتها مع الهضبة، وذلك وفقًا لما ذكرته في تصريحات سابقة لبرنامج "فحص شامل" في مايو الماضي عبر فضائية "الحياة"، حيث أوضحت أن "عمرو دياب" رغب في أن يشاركها في المجلة عام 2003، ولكنها رفضت، مما كان سببًا في هجومه عليها بعدها، وقالت عنه "شخص حاقد" لهذا السبب.



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3- مقالات مهاجمة

في بداية عام 2013 شنت "نضال الأحمدية" هجمات كثيرة على "الهضبة" من خلال عدة أعداد لمجلة "الجرس"، ووصفته بالفنان العجوز وطالبته بالاعتزال، كما قالت بأنها لا تحب أغانيه لأنها لا تمثل تراثًا مثل تراث سيد رويش، ونظرًا لهجومها الواسع غير المبرر اعتقد بعض من جمهورها أنها كانت على اتفاق بالفنان الكبير "ملحم بركات" للهجوم على "الهضبة".

ورجع البعض أيضًا سبب مهاجمتها له إلى عدم موافقته على إجراء مقابلة معها، ولكنها نفت ذلك في لقائها ببرنامج "فحص شامل"، موضحة أنها لا تسعى للقائه لأنه لن يضيف إلى مؤسستها ومجلتها "الجرس"، على حد قولها.

4- العجوز المتغطرس

تتركز كثير من انتقادات "نضال الأحمدية" للهضبة على كبر سنه، ففي لقاء سابق لها عام 2009، كشفت في حوارها ببرنامج "فيش وتشبيه" مع الإعلامية "لميس الحديدي" عبر قناة "القاهرة والناس" أنه كبير في السن ويجب عليه الاعتزال والجلوس في المنزل، ووصفته بـ"العجوز المتغطرس"، وهو ما عرضها لهجوم واسع من قبل معجبيه.

5- خلاف مع أنغام

كشفت "نضال" في وقت سابق أن "الهضبة" تسبب لها في خلاف مع أنغام، واتهمته بفبركة مقطع صوتي لها في عام 2006، موضحة في برنامج "فحص شامل"، أنها في ذلك الوقت كانت لبنان تشهد اجتياحًا إسرائيليا، ولم تكن مهتمة إلا ببلدها والحرب، وعقب استشهاد زميلتها تلقت عدة اتصالات لتقديم التعزية، من بينها اتصال للمطربة الكبيرة أنغام.

فوجئت "الأحمدية" بعتاب من المطربة أنغام واتهمتها بالقول عنها "تنشز عند الغناء"، وهو ما نفته لها "نضال" تمامًا، واتهمت "الهضبة" بالتسبب في هذا الخلاف، وأوضحت أنها أخذت تهاجمه من وقتها.

