طارق شوقي: وضع نظام جديد للتعامل مع الدروس الخصوصية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستحل مشكلة الدروس الخصوصية من جذورها عبر قياس الامتحان لنتائج التعلم وليس فقط حفظ المعلومات.

وأضاف الوزير- خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نظام جديد للتعليم، أنه في حالة قيام الدروس الخصوصية بتمكين الطلاب من نواتج التعلم، ففي هذه الحالة تكون الدروس الخصوصية قد قدمت خدمة للوزارة.

ولفت شوقي إلى أن الوزارة ستضع تشريعات تعمل في ضوئها الدروس الخصوصية.

وكان وزير التعليم قال إن نظام الثانوية الجديد سيكون تراكمي يعتمد على أداء الطالب في السنوات الثلاثة مع إلغاء فكرة امتحان الفرصة الواحدة، و أن التقييم سيقوم على المشاريع المدرسية، وأسئلة الاختيار من متعدد التي تصحح إلكترونيًا، وأن النظام الجديد لن يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية ولا الوساطة وفقا لمخاوف اولياء الأمور.

وأكد الدكتور شوقي، أنه لن يتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، حتى تجد إسلوبًا يتفادى كل مخاوف أولياء الأمور ويستفيد من التكنولوجيا ويقلل تدخل العنصر البشري لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن أكبر عقول في الدولة تعمل بشكل متسارع لبناء نظام تعليمي يحقق العدالة الاجتماعية المبنية على الكفاءة.