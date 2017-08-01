رسميًا.. نافاس يعود إلى إشبيلية

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عاد خيسوس نافاس، رسميًا، إلى ناديه القديم إشبيلية، بعدما تم الاستغناء عنه من قبل مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الماضي، وذلك نقلًا عن صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقضى نافاس 10 أعوام في صفوف إشبيلية، مكنته من الانضمام إلى المنتخب الإسباني كواحد من أفضل الأجنحة في إسبانيا، وذلك قبل أن يغادر الفريق الأندلسي في عام 2013 بالانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 14,8 مليون جنيه إسترليني حيث قضى هناك 4 أعوام.

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وقدم نافاس مع مانشستر سيتي مستويات مميزة وتوج بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق الذي خاض فيه 30 مباراة في الدوري.

وخرج نافاس من حسابات بيب جوارديولا الموسم الماضي، وبشكل عام خاض نافاس 394 مباراة مع إشبيلية في جميع المسابقات سجل خلالها 34 هدفًا.