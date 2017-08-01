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إلقاء نفايات طبية شديدة الخطورة بشوارع أرمنت جنوب الأقصر

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مصراوي Masrawy

إلقاء نفايات طبية شديدة الخطورة بشوارع أرمنت جنوب الأقصر

03:09 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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الرقابة الإدارية: محارق النفايات الطبية في "الطور" لا تعمل منذ 2008

الأقصر – محمد محروس:

عثر أهالي مدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مجموعة أكياس تحتوي على مخلفات طبية شديدة الخطورة على مسافات مختلفة بالطريق السريع بالمدينة.

من جانبه تقدم أشرف الهلالي، ممثل الاتحاد العربي للشباب والبيئة بمحافظة الأقصر ببلاغ للعميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، حول واقعة إلقاء إحدى الشركات المخولة بإعدام المخلفات الطبية الخطرة نتاج العمل بالعيادات الطبية، المخلفات الطبية في الطريق العام، ما يشكل تهديدًا لصحة المواطنين.

وقال الهلالي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء: "إن التخلص من المخلفات الطبية وفقًا للمعايير الصحية يعتمد على 3 طرق هي الردم، حيث يتم اختيار مكان بعيد عن السكان وردم النفايات فيه بحرص شديد، لئلا يتسرب أي منها للخارج، أو بواسطة الحرق، وفي هذه الحالة يجري اختيار مكان معين من قبل الجهات المختصة، ومن ثم توضع النفايات فيه لحرقها، أو التخلص الحراري، وفي هذه الطريقة يتم تسليط الأشعة على النفايات من أجل التخلص منها، وتعتبر هذه لطريقة من أكثر الطرق تقدمًا في هذا المجال كما تعدّ أفضلها".

وأكد الهلالي أن هذه النفايات تعد شديدة الخطورة على البيئة وصحة الإنسان؛ لأن فيها بكتيريا وفيروسات وفطريات، وغيرها من مسببات الأمراض، كون مصدرها المريض نفسه، لذا فهي من أكثر المسببات التي تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة سريعة الانتشار والتي تفتك بأرواح الناس.

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