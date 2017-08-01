أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية.. محرقة نفايات "المنصورة الدولي" خارج الخدمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية.. محرقة نفايات "المنصورة الدولي" خارج الخدمة

03:09 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

مستشفى المنصورة الدولي

الدقهلية- رامي القناوي:

اشتكى أحد المرضى بقسم الباطنة بمستشفى المنصورة الدولي "العام الجديد"، خلال حملة لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من عدم وجود أطباء بالقسم لمتابعة حالته الصحية، بعد إجراء عملية فتاء وقيام مرافقة بإجراء التغيير على الجرح نظرًا لعدم تواجد طبيب.

واستدعى مسئول الحملة مدير المستشفى ومسئولي قسم الباطنة والجراحة لمتابعة الحالة، وطلب مناظرة الدفاتر الخاصة بحضور الأطباء في القسم.

واكتشفت الحملة خلال جولتها بالمستشفى توقف محرقة النفايات عن العمل، واحتفاظ مسئولو المستشفى بالنفايات الخطرة داخل كراتين عادية، وليست صناديق "سوفت بوكس" المخصصة لجمع النفايات بداخلها بغرفة العناية المركزة.

وأوضحت مديرة إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة المرافقة للحملة، أن محرقة المستشفى لاتعمل نظرًا لتواجدها بالكتلة السكنية وتم مخاطبة وزارة الصحة لتوفير مفرمة نفايات أسوة بمستشفى نبروه المركزي.

وأضافت مديرة إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة، أن الإدارة تقدمت بطلب بشأن مستشفى المنصورة لتوفير مفرمة، أسوة بمستشفى نبروة المركزي، والتي توفر لها مفرمة تتمكن من فرم 50 كيلو من النفايات الطبية الصلبة خلال 30 دقيقة وتعمل على فرم 1500 كيلو نفايات على مدار اليوم.

وأضافت مديرة إدارة النفايات الطبية، أن مديرية الصحة تضم 10 محارق على مستوى المديرية، يعمل بها 4 محارق، وتوقف 6 عن العمل بسبب تواجدها بالكتلة السكنية وشكوى المواطنين من عملها.

فيما أوضح مسئول العناية المركزة بالمستشفى، أن استخدام الكراتين العادية في حفظ النفايات الخطرة يرجع إلى الإقبال الكبير على استخدام الصناديق "سوفت بوكس"، ووجود عجز للصناديق بالمستشفى، ومخاطبة إدارة بمديرية الصحة لتوفيرها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرقابة الإدارية: محارق النفايات الطبية في "الطور" لا تعمل منذ 2008

    أخبار

  • في حملة للرقابة الإدارية.. الدقهلية بدون مدفن آمن للنفايات الطبية

    أخبار

  • الرقابة الإدارية تضبط عددا من المخالفات بمجمع "العدوة" الطبي في الفيوم

    أخبار

  • في يومين.. تجريع 970 مواطنًا بالأقصر ضد البلهارسيا (صور)

    أخبار

إعلان

fdeab45d29.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح