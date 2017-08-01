في حملة للرقابة الإدارية بالدقهلية.. محرقة نفايات "المنصورة الدولي" خارج الخدمة

الدقهلية- رامي القناوي:

اشتكى أحد المرضى بقسم الباطنة بمستشفى المنصورة الدولي "العام الجديد"، خلال حملة لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من عدم وجود أطباء بالقسم لمتابعة حالته الصحية، بعد إجراء عملية فتاء وقيام مرافقة بإجراء التغيير على الجرح نظرًا لعدم تواجد طبيب.

واستدعى مسئول الحملة مدير المستشفى ومسئولي قسم الباطنة والجراحة لمتابعة الحالة، وطلب مناظرة الدفاتر الخاصة بحضور الأطباء في القسم.

واكتشفت الحملة خلال جولتها بالمستشفى توقف محرقة النفايات عن العمل، واحتفاظ مسئولو المستشفى بالنفايات الخطرة داخل كراتين عادية، وليست صناديق "سوفت بوكس" المخصصة لجمع النفايات بداخلها بغرفة العناية المركزة.

وأوضحت مديرة إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة المرافقة للحملة، أن محرقة المستشفى لاتعمل نظرًا لتواجدها بالكتلة السكنية وتم مخاطبة وزارة الصحة لتوفير مفرمة نفايات أسوة بمستشفى نبروه المركزي.

وأضافت مديرة إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة، أن الإدارة تقدمت بطلب بشأن مستشفى المنصورة لتوفير مفرمة، أسوة بمستشفى نبروة المركزي، والتي توفر لها مفرمة تتمكن من فرم 50 كيلو من النفايات الطبية الصلبة خلال 30 دقيقة وتعمل على فرم 1500 كيلو نفايات على مدار اليوم.

وأضافت مديرة إدارة النفايات الطبية، أن مديرية الصحة تضم 10 محارق على مستوى المديرية، يعمل بها 4 محارق، وتوقف 6 عن العمل بسبب تواجدها بالكتلة السكنية وشكوى المواطنين من عملها.

فيما أوضح مسئول العناية المركزة بالمستشفى، أن استخدام الكراتين العادية في حفظ النفايات الخطرة يرجع إلى الإقبال الكبير على استخدام الصناديق "سوفت بوكس"، ووجود عجز للصناديق بالمستشفى، ومخاطبة إدارة التموين بمديرية الصحة لتوفيرها.