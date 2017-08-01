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الرقابة الإدارية: محارق النفايات الطبية في "الطور" لا تعمل منذ 2008 (صور)

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية: محارق النفايات الطبية في "الطور" لا تعمل منذ 2008 (صور)

03:00 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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جنوب سيناء – داليا منير:

شنت الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، برئاسة علي قاسم عضو الرقابة الإدارية، حملة للتفتيش والاطمئنان على سلامة محارق النفايات بمستشفيات "الطور العام – المركز الحضري بحي المروة، ومجمع المحارق بالمنطقة الصناعية".

وتبين من الحملة، ان محرقة مستشفى الطور العام، ومنذ إنشائها في 2008، لا تعمل وأنها مجرد هيكل فقط، وغير مطابقة للمواصفات، وتبين استخدامها كمخزن للمخلفات من الأجهزة.

وحذر عضو الرقابة، العاملين بالمستشفى بضرورة رفع جراكن محلول الغسيل الكلوي الفارغة، من حول المحرقة حتى لا يعاد استخدامها مرة أخرى.

وفيما يخص محرقة المركز الحضري، بحي المروة، تبين من التفتيش، لا تعمل ومعطلة، وأكد عضو الرقابة أنها غير مطابقة للمواصفات، وأنه سيتم إحاطة وزارة الصحة بتلك المخالفات.

على الجانب الآخر، قال عدد من المسئولين عن المحارق بطور سيناء، إن مخلفات المستشفيات ترسل إلى محرقة مستشفى نويبع، للتخلص منها، وأن مجمع المحارق بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، جاهز للتشغيل.

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