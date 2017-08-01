أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ننشر أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه العام المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه العام المقبل

02:54 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

ننشر أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه العام المقبل

الدكتور طارق شوقي

كتبت - ياسمين محمد :

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة في سبتمبر من العام الجاري 2017، وأنه سيتم تطبيق النظام في سبتمبر 2018 على طلاب الصف الأول الثانوي؛ تجنباً لمخاوف أولياء الأمور وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتأني .

وعن ملامح النظام الجديد فتتمثل في: التراكمية بحيث يتأهل الطالب للالتحاق بالجامعة بالمجموع التراكمي للسنوات الثلاث على أن تكون الشهادة صالحة لمدة 5 سنوات تمكن الطالب في أي عام خلالها من الالتحاق بالجامعة، مع إلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات والاستعانة باختبارات القدرات للتأهل للالتحاق بالجامعات.

وأوضح الوزير، إن نظام الثانوية الجديد سيكون تراكمي يعتمد على أداء الطالب في السنوات الثلاثة مع إلغاء فكرة امتحان الفرصة الواحدة، و أن التقييم سيقوم على المشاريع المدرسية، وأسئلة الاختيار من متعدد التي تصحح إلكترونيًا، وأن النظام الجديد لن يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية ولا الوساطة وفقا لمخاوف اولياء الأمور.

وأكد الدكتور شوقي، أنه لن يتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، حتى تجد إسلوبًا يتفادى كل مخاوف أولياء الأمور ويستفيد من التكنولوجيا ويقلل تدخل العنصر البشري لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن أكبر عقول في الدولة تعمل بشكل متسارع لبناء نظام تعليمي يحقق العدالة الاجتماعية المبنية على الكفاءة.

وأوضح الوزير أن نظام التنسيق لا يلبي احتياجات الطلاب، ولا يتفق مع مهاراتهم، لأنه نظام رقمي لا يضع في اعتباره قدرات الطالب وطموحه في المجال الذي يريد الالتحاق به، وفي النهاية أصبح لدينا خريجين غير مؤهلين، وكليات تنتج آلاف الطلاب الذين لا يحتاجهم سوق العمل، ما جعل أرقام البطالة في ازدياد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طارق شوقي: وضع نظام جديد للتعامل مع الدروس الخصوصية

    أخبار

  • تفاصيل نظام التعليم الجديد – (تغطية خاصة)

    أخبار

  • وزير التعليم ردًا على "أفلح إن صدق": "كل اللي بنقوله بنعمله"

    أخبار

  • وزير التعليم: تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة في سبتمبر 2018

    أخبار

إعلان

703b2bd7fb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة