ننشر أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه العام المقبل

كتبت - ياسمين محمد :

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة في سبتمبر من العام الجاري 2017، وأنه سيتم تطبيق النظام في سبتمبر 2018 على طلاب الصف الأول الثانوي؛ تجنباً لمخاوف أولياء الأمور وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتأني .

وعن ملامح النظام الجديد فتتمثل في: التراكمية بحيث يتأهل الطالب للالتحاق بالجامعة بالمجموع التراكمي للسنوات الثلاث على أن تكون الشهادة صالحة لمدة 5 سنوات تمكن الطالب في أي عام خلالها من الالتحاق بالجامعة، مع إلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات والاستعانة باختبارات القدرات للتأهل للالتحاق بالجامعات.

وأوضح الوزير، إن نظام الثانوية الجديد سيكون تراكمي يعتمد على أداء الطالب في السنوات الثلاثة مع إلغاء فكرة امتحان الفرصة الواحدة، و أن التقييم سيقوم على المشاريع المدرسية، وأسئلة الاختيار من متعدد التي تصحح إلكترونيًا، وأن النظام الجديد لن يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية ولا الوساطة وفقا لمخاوف اولياء الأمور.

وأكد الدكتور شوقي، أنه لن يتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، حتى تجد إسلوبًا يتفادى كل مخاوف أولياء الأمور ويستفيد من التكنولوجيا ويقلل تدخل العنصر البشري لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن أكبر عقول في الدولة تعمل بشكل متسارع لبناء نظام تعليمي يحقق العدالة الاجتماعية المبنية على الكفاءة.

وأوضح الوزير أن نظام التنسيق لا يلبي احتياجات الطلاب، ولا يتفق مع مهاراتهم، لأنه نظام رقمي لا يضع في اعتباره قدرات الطالب وطموحه في المجال الذي يريد الالتحاق به، وفي النهاية أصبح لدينا خريجين غير مؤهلين، وكليات تنتج آلاف الطلاب الذين لا يحتاجهم سوق العمل، ما جعل أرقام البطالة في ازدياد.