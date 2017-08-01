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بالأرقام.. تقرير رسمي يكشف ارتفاع أسعار مواد البناء بعد "التعويم"

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مصراوي Masrawy

بالأرقام.. تقرير رسمي يكشف ارتفاع مواد البناء بعد "التعويم"

02:44 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كتب- محمد عمارة:

كشف تقرير رسمي صاد ر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو الماضي من العام الحالي والسابق.

ويوضح التقرير نشرة أسعار مواد البناء عن شهر يوليو 2017، حيث سجل طن حديد التسليح الصلب نحو 10 آلاف و350 جنيها مقابل 9700 بنهاية شهر يونيو الماضين بزيادة 6.7% في شهر واحد ونحو 81.6% عن أسعار نفس الفترة من العام السابق.

وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، كما صاحب هذا الإجراء ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم ليصل إلى أكثر من 30%.

وفيما يتعلق بالأسمنت، قال التقرير إن سعر الطن بنهاية شهر يوليو 2017 سجل نحو 750 جنيها، مقابل 715 جنيها قبل شهر واحد، بزيادة قدرها 4.9%، ونحو 21% عن العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن سعر سيراميك الأرضيات سجل 57 جنيها مقاس 35 سم في 35 سم، مقابل 50 جنيها قبل شهر، بزيادة 14% ونحو 46.2% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبالنسبة للمستلزمات الكهربائية وتحديدا أسلاك النحاس المعزول 2 سم، سجلت نحو 479.9 جنيها نهاية يوليو الحالي، مقابل 475.4 جنيها قبل شهر واحد، بمعدل زيادة 0.9% ونحو 107.2% عن العام السابق.

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مصراوي Masrawy

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