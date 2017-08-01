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بعد احالته للجنايات.. عبد المنعم سعيد لـ"مصراوي": لم أتسلم قرارا باستدعائي

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مصراوي Masrawy

بعد احالته للجنايات.. عبد المنعم سعيد لـ"مصراوي": لم أتسلم قرارا باستدعائي

02:41 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

عبد المنعم سعيد

 

كتبت - هاجر حسني

قال عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إنه لم يتسلم قرارا باستدعائه على خلفية احالته الى محكمة الجنايات فى قضية " هدايا الأهرام " بتهمة الاضرار بأموال المؤسسة.

ورفض سعيد فى تصريحات لـ "مصراوي" التعليق على اتهامات النيابة، مشيرا الى أن القضية انتهت منذ عام 2016 بعد أن قضى المحقق فى القضية ب" أنه لا وجده لإقامة الدعوى ".

وأضاف سعيد أن النيابة طعنت على هذا الحكم وتم قبول الطعن وبناء عليه تم احالة القضية من المحقق إلى محكمة الاستئناف لكي تقرر دائرة للنظر في القضية.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أمر امس بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتى تعد أموالها فى حكم المال العام، من خلال تقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ "هدايا مؤسسة الأهرام".

وشملت قائمة الاتهام كلا من إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمرى، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.

وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التى ستباشر نظر الدعوى.

 

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مصراوي Masrawy

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