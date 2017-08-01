للتحريض على العنف.. حبس عضوين بجماعة الإخوان في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الثلاثاء، حبس عضوين بجماعة الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على العنف والتخريب وحيازة منشورات وكتيبات تضم أفكارًا جهادية.

كان ضباط الأمن الوطني، تلقوا معلومات بتواجد المتهمين، "مصطفى. ح " و" ممدوح. ن"، المنتمَين لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ينشران الفكر التكفيري ويوزعان بعض الكتيبات بقرية أبو عارف بحي الجناين.

وبإعداد كمين للمتهمين وتفتيش المنزل، عثر عناصر الضبط على منشورات وكتيبات تروّج لفكر الجهاد الإسلامي، وتحرّض على حرق وتخريب منشآت الدولة، وبث الفكر العدائي تجاه رجال الجيش والشرطة.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر أمني في تصريحات صحفية، ما تردّد عن كون المتهمين يعتنقان الفكر الداعشي، وأنهما كانا في طريقهما للسفر إلى سيناء، للانضمام لصفوف الجماعات التفكيرية.