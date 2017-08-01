بالصور- 17 عامًا يبحث عن وظيفة الـ 5%.. قصة شاب إسماعيلاوي يعول 7 أفراد

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

17 عامًا، يبحث فيها أحمد علي أحمد علي خاطر، 36 عامًا، سائق معدات زراعية، عن وظيفة الـ 5 %، بعد فقد عينه اليسرى في حادث مأساوي، أنقدته فيه العناية الإلهية وحدها من الموت المحقق.

استهل أحمد حديثه لـ"مصراوي" بالقول: "كنت بشتغل سواق معدات، وفي عام 2000، تعرضت لحادث أفقدني عيني، واستمريت بالعناية المركزة 3 شهور، خرجت بعدها بدون عمل، ومطالب بتوفير حياة كريمة لزوجتي وأطفالي الأربعة، ولأمي ووالدي، لأني العائل الوحيد لكل هؤلاء".

وعن تفاصيل الحادث تابع أحمد: "أثناء قيادتي لجرار زراعي انقلب بي، واستمريت 3 شهور في العناية المركزة، وأجريت لي 11 عملية خلال الأعوام السابقة، فضلاً عن إصابتي بالصرع".

ولفت أحمد، إلى أنه طرق كل الأبواب بحثًا عما يكفيه ومن يعولهم دون حاجة وسؤال الناس، مفيدًا بأنه يأمل في إيجاد فرصة عمل تحقق آماله.

من جانبها قالت زوجته: "ضاق بنا الحال، ومش لاقيين وظيفة لأحمد بعد فقده عينه اليسرى، محدش راضي يشغله، تعبنا في البلد دي، هنربي ولا نعلّم ولا نأكل عيالنا ازاي؟ دول 4 أطفال غلابة، ومعاش أبوهم يدوبك 450 جنيه مش مكملين حق دوا الصرع".

وعن رحلة البحث عن وظيفة الـ 5 % المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، يقول والده الحاج علي خاطر: "قدمنا في كل مكان حكومي وخاص، وسبنا ورق الإصابة والتقارير الطبية وطلب الحصول على الوظيفة بالقوى العاملة والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والأزهر وفي ديوان المحافظة، وكله بيرد نفس الرد: سيب الورق ورقم التليفون ومفيش استجابة".

وإلى والدته سلوى سليمان موسى التي روت مأساتهم وأردفت: "نفسي حد يوصل صوت الغلابة للحكومة، إحنا تعبنا والله.. الحاجة عمالة تغلى ومفيش شغل.. إزاي شاب عنده 36 سنة مش عارف يصرف على بيته، ولا حتى يتعالج، أحمد ده ابني الوحيد على 3 بنات، وكان اللي بيصرف علينا، بعد الحادثة فضلنا نعمل عمليات آخرها كان من 4 سنين، بعت البيت وعملتها بـ 80 ألف جنيه في مستشفى خاص، خفت من المستشفيات الحكومية أخسر فيها ابني الوحيد فيها، وده كان عنده تهتك في الجمجمة في الحادثة ومش ناقص".