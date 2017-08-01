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خلفًا لجابر نصار.. «الخشت» رئيسًا لجامعة القاهرة لمدة 4 سنوات

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خلفًا لجابر نصار.. «الخشت» رئيسًا لجامعة القاهرة لمدة 4 سنوات خلفًا لجابر نصار.. «الخشت» رئيسًا لجامعة القاهرة لمدة 4 سنوات

التحرير

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين الدكتور محمد عثمان عبد العليم الخشت رئيسًا لجامعة القاهرة لمدة 4 سنوات، وذلك خلفًا للدكتور جابر نصار الذي انتهت مدته منذ أيام.

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كما صدر القرار الجمهوري رقم 368 بتعيين الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد يوسف عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمنهور لمدة ثلاث سنوات، والقرار رقم 369 بتعيين الدكتور عادل محمد السيد جنيدي عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة لمدة ثلاث سنوات، والقرار رقم 370 بتعيين الدكتور السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات، والقرار رقم 371 بتعيين الدكتور هالة كمال أحمد نوفل عميدًا لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا جامعة جنوب الوادي لمدة ثلاث سنوات.

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التحرير

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