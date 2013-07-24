الاهتمام بالأسنان لعلاج تقرحات اللسان

أرسل قارى يقول، أعانى من تورم شديد باللسان، وذهبت إلى طبيب الأسنان الذى عالجنى أكثر من مرة لكن التورم يعود من جديد فما الحل؟

تجيب الدكتورة سحر وهدان، استشارى جراحات الفم والأسنان، بأن التهاب اللسان هو تغيير فى لون وشكل لسان وتحول لونه إلى الأحمر القاتم والتهاب اللسان غالبا ما يكون نتيجة عرضية لمرض آخر كأن يأتى مع التهابات الغدة الليمفاوية أو مشكلات مع الجهاز الهضمى.

وأضافت سحر أن مرض التهاب اللسان قد يسبب فقاعات تتفجر لتظهر محلها تقرحات أو التهابات شديدة باللسان، ويتحول اللسان إلى اللمعان، وتختفى الحليمات الخيطية عند نقص الحديد، أو تظهر بقع غير منتظمة وخطوط على ظهر اللسان مع ألم حارق.

وتؤكد سحر أن أهم أسباب مرض التهاب اللسان نقص الحديد أو الجهاز الهضمى أو زيادة حموضة المعدة أو عدم الاعتناء بالفم واللثة على وجه الخصوص وفقر الدم، ونقص الحديد والأمراض المعدية مثل الفطريات، ويصاحب مرض التهاب اللسان أعراض كصعوبة فى المضغ والبلع أو التحدث والتهاب وتغير لون اللسان وتورم اللسان.

وأشارت الدكتورة سحر إلى أن علاج تلك الحالة يتطلب من المريض دوما الاهتمام بنظافة الفم والأسنان وغسلها مرتين يوميا بالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات، أو غيرها إذا ما كانت التهاب اللسان هو بسبب الفطريات كما تستخدم التغييرات فى النظام الغذائى والمكملات لعلاج فقر الدم ونقص التغذية إذا كانت هى السبب فى التهاب اللسان.

بالإضافة إلى ضرورة نصح المريض بضرورة إجراء بعض التحليلات التى تكشف عن حالة الجهاز الهضمى لبيان ما إذا كانت المعدة هى السبب فى ظهور تلك الالتهابات.