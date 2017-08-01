محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرا الاستثمار والإنتاج الحربي (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيدا لبدء جولة موسعة تتضمن بحث أخر المستجدات في المنطقة الاستثمارية الجديدة، التي ستقام على مساحة 10 آلاف فدان شمال بحيرة البرلس بطول 25 كيلو مترا، بجانب تفقد عدد من المشروعات.

ومن المقرر عقد اجتماع وعرض "داتا شو" عن المنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة، كما يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا، للرد على الاستفسارات حول المشروعات الاستثمارية.

شاهد أيضا

ويتضمن اللقاء كلمة للوزيرين، وبعد ذلك توقيع بروتوكولين مع حسن عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأحمد محرم، استشاري شركة "باخوم" للاستشارات الهندسية.





