البورصة تربح 12 مليار جنيه خلال «يوليو» بدعم مشتريات المصريين والأجانب

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات شهر يوليو على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات محلية وأجنبية، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13419 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 70“ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.72% ليصل إلى مستوى 700 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 5.24% ليصل إلى مستوى 1588 نقطة.

وبلغت إجمالى قيم التداول خلال شهر يوليو نحو 19.5 مليار جنيه، بعد التداول على 6.4 مليون ورقة منفذة من خلال 494 ألف عملية منفذة، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4.738 مليون ورقة منفذة خلال الشهر الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 90.12% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو9.88 %خلال الشهر.

بورصة النيل

وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 45 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 39.5 مليون ورقة منفذة على 4.87 ألف عملية خلال شهر يوليو.

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تعاملات المستثمرين

استحوذ المصريون على 74.01 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.95 %والعرب على 9.04%.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 7.18 مليون جنيه خلال الشهر المنقضي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 33.91 مليون جنيه خلال هذا الشهر.

واستحوذت المؤسسات على41.01 %من التعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.99%.

وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 45.96 مليون جنيه.

السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.8 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 1.99 ألف سند تقريبا.