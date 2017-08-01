وزير التعليم يعلن تخفيف المناهج خلال العام الدراسي الجديد

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إنه تم الاتفاق على نسبة التعديلات والتخفيف من المناهج بعد حذف الأنشطة والتدريبات النهائية وبعض أجزاء من كتاب الطالب.

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يأتى ذلك فى إطار التخفيف عن كاهل طلبة المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، وجاءت نسبة التعديلات والتخفيف فى مادة الدراسات الاجتماعية تتراوح بين 10% -20%، وفى مادة العلوم تتراوح بين 28% -و44%، واللغة انجليزية تتراوح بين 10%-و28%، والتربية الدينية تصل إلى 12%، واللغة الفرنسية ما بين 30% و40%، والفلسفة والمنطق تتراوح بين 5%-15%، وعلم النفس واﻻجتماع تتراوح بين 2%-5%، والرياضيات تتراوح بين 15%-32%، بينما تبقى اللغات الأجنبية بخلاف الإنجليزية والفرنسية دون تعديلات أو محذوفات ﻻن اللغة تراكمية.