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وزير التعليم : أقدر مخاوف أولياء الأمور من النظام التعليمي الجديد

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وزير التعليم : أقدر مخاوف أولياء الأمور من النظام التعليمي الجديد وزير التعليم : أقدر مخاوف أولياء الأمور من النظام التعليمي الجديد

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه سوف يعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن النظام التعليمي الجديد.

وأضاف الوزير خلال كلمته أن الهدف من المؤتمر هو الإعلان عما تم عمله وتنفيذه بالإضافة إلى الإعلان عن الوقت المحدد للانتهاء من الخطط الموضوعة، ومناقشة أمور تهم الرأي العام للبعد عن التخمين والجدل.

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وأشار الوزير إلى أنه يقدر جميع المخاوف التي تربك كثير من أولياء الأمور بشأن النظام الجديد وأنه سيرد على هذه المخاوف، لافتًا إلى أن الوزارة ليس لديها حل مثالي يتفق عليه الجميع.

وأكد الوزير أن رؤية التعليم الجديد تنصب على إتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تمييز وأن يساهم التعليم في بناء الشخصية.

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التحرير

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